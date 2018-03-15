السجن 15 سنة لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " خالد.ع.م" مزارع بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "هيثم.س.ع" بان أطلق عليه النار من سلاح نارى بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين نصر محمد عبد الباقى، ووائل شعبان، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل شخص بطلقات نارية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وعلى الفور وبالانتقال والفحص كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين وحدثت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال .

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.