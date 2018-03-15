video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 15 سنة لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

الخميس، 15 مارس 2018 02:43 م
السجن 15 سنة لمزارع قتل شخصا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج محكمة- ارشيفية





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " خالد.ع.م" مزارع بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "هيثم.س.ع" بان أطلق عليه النار من سلاح نارى بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين نصر محمد عبد الباقى، ووائل شعبان، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل شخص بطلقات نارية وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة ، وعلى الفور وبالانتقال والفحص كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين وحدثت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال .

 

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ، وبمواجهته  اعترف بارتكاب الواقعة و تمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 4 متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جنايات سوهاج

قتل




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة