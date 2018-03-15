السجن المشدد 5 سنوات لسائق قتل مواطن بسيارته

ارشيفية
كتب: أحمد حسنى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لضرب مواطن بالسيارة عمدا ما أدى لمقتله.
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبدالرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.
وأسندت النيابة إلى المتهم أبو بكر عبد الحميد محمد تهمة الضرب العمدى للمجنى عليه محمد أبو الحجاج محمد مستخدما السيارة الخاصة به فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، إلا أنه لم يكن قاصدا من ذلك قتله.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة