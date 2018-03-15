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السجن المشدد 5 سنوات لسائق قتل مواطن بسيارته

الخميس، 15 مارس 2018 07:05 م
السجن المشدد 5 سنوات لسائق قتل مواطن بسيارته ارشيفية





كتب: أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لضرب مواطن بالسيارة عمدا ما أدى لمقتله.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رأفت  الطيب وهيثم محمود عبدالرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وأسندت النيابة إلى المتهم أبو بكر عبد الحميد محمد تهمة الضرب العمدى للمجنى عليه محمد أبو الحجاج محمد مستخدما السيارة الخاصة به فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، إلا أنه لم يكن قاصدا من ذلك قتله.


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