السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة 80 ألف جنيه بالطريق العام

السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة 80 ألف جنيه بالطريق العامالخميس، 15 مارس 2018 06:13 م
محكمة - أرشيفية
كتب: أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة كل من "وليد.ى"، و"أشرف.أ" بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه بالإكراه.
صدر القرار بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى، وعمرو محمد فوزي و أمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين "وليد.ى" منجد، و " أشرف .أ" تهمة سرقة مبلغ 80 ألف جنيه، مملوكة للمجني عليهما كمال جابر، ووليد جابر، وذلك بالطريق العام كرها تنفيذا لمخطط إجرامى أعدوه مسبقاً بأن استوقفوهما أثناء سيرهما بالطريق العام، مشهرين أسلحة بيضاء "مطاوى قرن غزال" مهددينهما تارة ومعتديين عليهما تارة أخرى.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى سرقة المبلغ النقدي 8750 دولار أمريكا، مملوكة للمجنى عليهما، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص.
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