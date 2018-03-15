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الخميس، 15 مارس 2018 01:41 م
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السجن المشدد 15 عاما لشخصين و10 سنوات لـ2 آخرين لقتلهم موظفا بعد سرقته

الخميس، 15 مارس 2018 01:01 م
السجن المشدد 15 عاما لشخصين و10 سنوات لـ2 آخرين لقتلهم موظفا بعد سرقته حبس-أرشيفية





كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مدبولي كساب ، بمعاقبة مصطفي راضي عز الدين سائق، و أحمد عمر محمد ميكانيكي، بالسجن المشدد 15 عام، والسجن 10 سنوات لكلا من موسى على عرابى سائق ك، و مصطفى فرغلى السيد سائق، لاتهامهما بقتل موظف بقصد السرقة.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه محمد حمدي عباس عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدو العزم علي قتلة بسلاح ناري فرد خرطوش وتوجهوا إلى  المكان الذى أيقنوا  سلفا مروره به، حيث قام المتهم أحمد  عمر بالعدو خلفه وملاحقته مشهرا سلاحه الناري صوبه وأطلق منه عيارا ناريا أرداه قتيلا، وتواجد باقي المتهمين للشد من أزره.

 

كما أسندت  النيابة للمتهمين تهمة الشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه محمد حمدي وذلك بالطريق العام.


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