الزراعة : حملات على أسواق اللحوم و480 مجزر للتأكد من تشغيل الأختام الجديدة







كتب عز النوبى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى 27 مديرية للطب البيطرى بوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، حملاتها المرورية المفاجئة على أسواق اللحوم ومحلات الجزارة و480 مجزرا للحوم، للتأكيد من تطبيق العمل بتشغيل الأختام الجديدة بـ"البصمة" سواء حكومية وخاصة حفاظا على الصحة العامة،وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات.

وكشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يتم عرض تقرير يومى على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بشأن أعمال الحملات المكثفة على أسواق اللحوم والدواجن ومجازر اللحوم وحجم الضبطيات وتحويل المخالفين للنيابة ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين،وذلك بالتنسيق بين الخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات والأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

من ناحيته، قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك حملات مرورية مكثفة بجميع مجازر اللحوم للتأكد من تطبيق عمل تشغيل الأختام الجديدة للحوم، بالإضافة إلى الحملات المستمرة على محال الجزارة، واستمرار الحملات على الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، والإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق والمطاعم، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم، كما تشمل الحملات التفتيشية الرقابية،أيضا على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد أنه يتم عرض تقرير يومى على الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لعرضه على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة حول أعمال الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات ،وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.