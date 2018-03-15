"الرقابة المالية" تصدر قرارا بإيقاف استفادة أحد العملاء من الشراء بالبورصة







كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا اليوم الخميس، برقم 355 لسنة 2018، بإيقاف استفادة أحد العملاء من التعامل (شراء) فى سوق الأوراق المالية، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز المدد المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017، وحمل الكود رقم 2231897.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية، وجاء فى نص القرار المذكور..

المادة الأولى: للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ فى الحالات التى تستوجب ذلك أيا من الإجراءات الاحترازية التالية:

1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

2- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع، أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.