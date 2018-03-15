الرئيس اللبنانى يدعو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار







بيروت (أ ش أ)

دعا الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية الى المساهمة فى المشاريع التى أعدها لبنان لتحسين قطاع الخدمات العامة لاسيما تأهيل شبكات الطرق والمرافىء ومطار رفيق الحريرى الدولى إضافة إلى القطاعين الطبى والتعليمى.

وأشار الرئيس عون خلال استقباله اليوم رئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية سوما شاكرابارتى إلى ضرورة الاهتمام أيضا بقطاع الطاقة لاسيما بعدما أطلق لبنان مؤخرا آلية التنقيب عن النفط والغاز فى مياهه الإقليمية

وشدد الرئيس عون على أهمية المؤتمرات المقررة لدعم لبنان التى بدأ اولها اليوم فى روما لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية والذى سيليه مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبنانى فى باريس ومؤتمر بروكسل للاهتمام بالنازحين السوريين.

ودعا البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيادة استثماراته وتحفيز القطاع الخاص على ذلك إضافة إلى المساعدة فى حل أزمة الإسكان خصوصا أن الهدف من القروض الإسكانية هو مساعدة ذوى الدخل المحدود.