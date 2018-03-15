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الدفاع الروسية: خروج 437 مدنيا من "دوما" بالغوطة الشرقية عبر الممرات

الخميس، 15 مارس 2018 07:10 ص
الدفاع الروسية: خروج 437 مدنيا من "دوما" بالغوطة الشرقية عبر الممرات عناصر من الجيش الروسى فى سوريا _ صورة أرشيفية





موسكو أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، خروج 437 مدنيا من مدينة (دوما) بغوطة دمشق الشرقية عبر الممرات الإنسانية.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين فى المدينة، مشيرة إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية، وخاصة فى دوما، خلال الأيام الأخيرة يتجه نحو الاستقرار.

ولفتت الوزارة إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية فى سوريا لليوم الثالث على التوالي، موضحة أن كافة الأعمال القتالية وإطلاق النار فى دوما توقف.. ومن المخطط دخول قافلة إنسانية مكونة من 20 شاحنة إلى دوما.

 


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خروج 437 مدنيا

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الممرات الانسانية




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