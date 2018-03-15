video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية تعلن بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية

الخميس، 15 مارس 2018 09:28 ص
الدفاع الروسية تعلن بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية القوات الروسية فى سوريا





رويترز
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء، وتوقعت الوزارة أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة اليوم.

وأعلنت روسيا أمس الأربعاء، خروج 437 مدنيا من مدينة (دوما) بغوطة دمشق الشرقية عبر الممرات الإنسانية.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين فى المدينة، مشيرة إلى أن الوضع فى الغوطة الشرقية، وخاصة فى دوما، خلال الأيام الأخيرة يتجه نحو الاستقرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهلال الأحمر السورى: قافلة إمدادات غذائية وأدوية تدخل الغوطة غدا

روسيا تعلن تمديد الهدنة الإنسانية فى دوما بالغوطة السورية

قوات الجيش السورى تدخل بلدة حمورية فى الغوطة الشرقية

الدفاع الروسية: خروج 437 مدنيا من الدوما بالغوطة الشرقية عبر الممرات

اخبار عربيه

الغوطه

سوريا

هدنه انسانيه

وزاره الدفاع الروسيه




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة