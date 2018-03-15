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الخميس، 15 مارس 2018 04:00 م
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الدفاع البحرينى يترأس ختام اجتماع لجنة بحرينية بريطانية عسكرية مشتركة

الخميس، 15 مارس 2018 03:09 م
الدفاع البحرينى يترأس ختام اجتماع لجنة بحرينية بريطانية عسكرية مشتركة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى





المنامة (أ ش أ)
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اختتمت أعمال اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة اليوم الخميس، برئاسة وزير الدفاع البحرينى الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة، وعن الجانب البريطانى ديفيد هوجان هيرن رئيس التخطيط والسياسة الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين تناولا عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، فى مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكرى بين البلدين، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم فى دعم وتعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك القائم، وتم خلال الاجتماع التوقيع على محضر اللجنة المشتركة.

 


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