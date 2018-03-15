الداخلية تضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 54 متهم

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة حائزي السلاح الناري، ونجحت في ضبط 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهم .
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .
وعلى جانب أخر، كرم اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدداً من الضباط والأفراد العاملين بالإدارة لتميزهم فى العمل تقديراً للجهود التى يبذلونها فى سبيل تحقيق رسالة الأمن.
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