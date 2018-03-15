الداخلية تضبط 50 كيلو بانجو و23 ألف قرص مخدر







كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأمن العام ومديريات الأمن فى ضبط 5 قضايا ضُبط خلالها " 50 كيلو جرام من مخدر البانجو ، و 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش و23 ألف قرص مخدر".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.