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الحزب الحاكم بالسودان يجرى تعديلات واسعة فى مراكزه القيادية

الخميس، 15 مارس 2018 01:29 م
الحزب الحاكم بالسودان يجرى تعديلات واسعة فى مراكزه القيادية الرئيس السودانى عمر البشير





الخرطوم (أ ش أ)
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اعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى (الحاكم) فى السودان تعديلات واسعة فى مراكزه القيادية على مستوى رؤساء القطاعات والأمانات المركزية شملت 74 قياديا.

وقرر اجتماع المكتب القيادى برئاسة الرئيس السودانى عمر البشير استحداث قطاعات وأمانات جديدة فى هيكل الحزب.

وقال نائب رئيس الحزب مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم - فى تصريحات صحفية - إن "جملة التعديلات بلغت 28 تعديلا على مستوى القطاعات و46 على مستوى الأمانات، رؤساء ونواب، وتم نقل بعض الأشخاص لأمانات أخرى، وبعض القطاعات شملها التعديل والإعفاء".

واستحدث الحزب قطاعا جديدا للعاملين، أوكل رئاسته لوزير النقل والطرق والجسور مكاوى محمد عوض، كما سمى ثلاثة نواب لرئيس كل قطاع من القطاعات الثمانية.

 


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