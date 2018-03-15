video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس سنة وغرامة 15 مليون جنيه لوكيل كيا مصر لاستيلائه على ملايين الدولارات

الخميس، 15 مارس 2018 03:19 م
الحبس سنة وغرامة 15 مليون جنيه لوكيل كيا مصر لاستيلائه على ملايين الدولارات محكمة القاهرة الجديدة-أرشيفية





كتب أمنية الموجى و أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها 15 مليونا و880 ألف جنيه لرجل الأعمال وليد توفيق وكيل شركة كيا موتورز إيجيبت، فى اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك مصر، و4 ملايين دولار من بنك قناة السويس.

 

كما قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوة الجنائية مما أسند إليه فى الاتهام الخامس والسادس، وإثبات ترك بنك قناة السويس دعواه المدنية.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

 

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهم جرائم الاستيلاء على أموال البنوك، حيث قام بأخذ قروض من بنك مصر وبنك قناة السويس مقابل شيكات ولم يتم سدادها، كما تم فى الاتفاق وحاولت البنوك التواصل مع رجل الأعمال وليد توفيق أكثر من مرة لعقد جدولة وتسوية المديونية، التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق بينهما، لكنه تهرب ولم يلتزم بالاتفاق.

 

ورفع بنك مصر منذ عدة أشهر دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد المتهم تطالبه فيها بسداد 149 مليون جنيه مديونية مستحقة وعوائد بواقع 15% مصروفات حتى إتمام السداد.

 

وقضى تقرير الخبير الحسابى والمحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد نحو 34.6 مليون جنيه فقط لصالح البنك.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مد أجل الحكم على وكيل "كيا مصر" لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الدولارات للغد

اخبار الحوادث

وليد توفيق

قضية اختلاس

شركة كيا

جنايات القاهرة




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة