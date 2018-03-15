الجيش الروسى: 4000 مدنى غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر إنسانى اليوم

الجيش الروسى: 4000 مدنى غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر إنسانى اليومالخميس، 15 مارس 2018 01:46 م
الغوطة الشرقية- أرشيفية
رويترز
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قال الجيش الروسى، اليوم الخميس، أن أكثر من 4000 مدنى غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر إنسانى اليوم .
وقال تلفزيون الميادين، اليوم الخميس، إن الجيش السورى يوشك على السيطرة الكاملة على مدينة حمورية فى جنوب الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وأظهر تلفزيون الميادين أناسا يحملون أطفالا ومتعلقات وهم يتوجهون إلى مواقع الجيش السورى فى حمورية.
ودخلت قافلة مساعدات غذائية جديدة الخميس، إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق والتى تعانى من نقص خطير فى المواد الغذائية والطبية، بحسب ما أفادت اللجنة الدولية لصليب الأحمر.
من جانبه أعلن المرصد السورى أن أكثر من 7000 مدنى يغادرون مدينة حمورية فى الغوطة الشرقية ويتوجهون صوب مواقع الجيش.
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