الجنايات تجدد حبس 4 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش أسيوط"الخميس، 15 مارس 2018 02:32 م
المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس 4 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لتنظم داعش أسيوط، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 385 لسنة 2017.
وطالب خالد المصرى دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة، والترويح لأفكار تنظيم داعش الإرهابى.
وفيما قررت المحكمة بتجديد حبس متهم بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد فى القضية رقم 721 حصر أمن دولة.
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