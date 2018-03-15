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الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى لرئيس الوزراء بدمياط والبحيرة

الخميس، 15 مارس 2018 08:55 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص أراضى لرئيس الوزراء بدمياط والبحيرة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء





كتبت هند مختار
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نشرت الجريدة الرسمية قرارات للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بكلا من محافظتى دمياط والبحيرة.
 
 
وتضمنت تخصيص قطعتى أرض بمحافظة دمياط لإقامة مدرستين وتخصيص قطعتى أرض بمحافظة البحيرة لإقامة محطة محول للمنطقة الصناعية والسكنية برشيد والأخرى لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها. 
 
 
 
 
 
 

 


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