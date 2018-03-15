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التنمية المحلية تعقد أول دورة تدريبية للعاملين بإدارات الحفاظ على التراث

الخميس، 15 مارس 2018 09:25 ص
التنمية المحلية تعقد أول دورة تدريبية للعاملين بإدارات الحفاظ على التراث اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتب سيد خلفاوى
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نظمت وزارة التنمية المحلية بتوجيهات من الوزير اللواء أبوبكر الجندى، أول دورة تدريبية للعاملين بإدارات الحفاظ على التراث الحضارى والمبانى ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظات، بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 11- 15 مارس الجارى .

حاضر فى الدورة التدريبية ممثلين من وزارتى الآثار والتنمية المحلية ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على التراث بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسي وإدارة التنسيق الدولى والعلاقات الخارجية واليونسكو بالقاهرة   .

من جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى، الأهمية التى توليها الوزارة والحكومة للحفاظ على المبانى التاريخية ذات الطابع المعمارى والحضارى، وأشار إلى أنه تم إنشاء وجارى استحداث إدارات الحفاظ على التراث الحضارى فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الهدف من الدورة التدريبية هو صياغة آليات وإجراءات التوثيق للحفاظ على التراث ودراسة بعض تجارب الدول الرائدة فى إدارة التراث الحضارى والحفاظ عليها .

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى اهتمامه بعمليات تدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء من قيادات الوزارة أو العاملين بالمحافظات لتحسين أدائهم وتحميلهم المسئولية.

وفى سياق أخر أصدر اللواء أبو بكر الجندى، عدة قرارات شملت تكليف العديد من العاملين بالوزارة بالقيام بأعمال رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والعامة لدفع العمل وتحديد المسئوليات وتحقيق الانضباط الذى يتناسب مع حاجة ومسئولية الوزارة المرتبطة بشكل كبير مع مصالح ومطالب المواطنين.

وقد تم نقل اللواء محمد كمال بندارى، رئيساً لقطاع الأمانة العامة للمحليات وكلف كل من المهندس محمد السيد أبو جاعور، رئيساً لقطاع التنمية الريفية والحضرية، واللواء حاتم السيد سلامه، رئيساً لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والمستشارمحمود عبد الحكيم – رئيساً لقطاع المعلومات والتدريب، واللواء حمزة درويش – رئيساً لقطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام .

كما أصدر اللواء أبو بكر الجندى قراراً بتكليف عدداً من القيادات للعمل كرؤساء للإدارات المركزية والعامة المختلفة بالوزارة .

وفى اجتماع عقد مع القيادات الجديدة أكد الوزير على المعينين والمكلفين الجدد بالالتزام بسرعة بحث وإنهاء الموضوعات المتعلقة بمصالح المواطنين وتحقيق أفضل تواصل وتنسيق وترابط مع كافة المحافظات والوزارات والهيئات العامة.

 


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التنمية المحلية

المبانى التاريخية

التراث الحضارى




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