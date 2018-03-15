التنمية المحلية تعقد أول دورة تدريبية للعاملين بإدارات الحفاظ على التراث

نظمت وزارة التنمية المحلية بتوجيهات من الوزير اللواء أبوبكر الجندى، أول دورة تدريبية للعاملين بإدارات الحفاظ على التراث الحضارى والمبانى ذات الطبيعة الخاصة بالمحافظات، بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 11- 15 مارس الجارى .

حاضر فى الدورة التدريبية ممثلين من وزارتى الآثار والتنمية المحلية ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على التراث بالقاهرة ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسي وإدارة التنسيق الدولى والعلاقات الخارجية واليونسكو بالقاهرة .

من جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى، الأهمية التى توليها الوزارة والحكومة للحفاظ على المبانى التاريخية ذات الطابع المعمارى والحضارى، وأشار إلى أنه تم إنشاء وجارى استحداث إدارات الحفاظ على التراث الحضارى فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الهدف من الدورة التدريبية هو صياغة آليات وإجراءات التوثيق للحفاظ على التراث ودراسة بعض تجارب الدول الرائدة فى إدارة التراث الحضارى والحفاظ عليها .

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى اهتمامه بعمليات تدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء من قيادات الوزارة أو العاملين بالمحافظات لتحسين أدائهم وتحميلهم المسئولية.