"التعليم" تحيل المديرة للنيابة فى واقعة دخول شخص حمام مدرسة بالجيزة







كتب محمو طه حسين

قررت مديرة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة استبعاد مديرة مدرسة أمير الشعراء التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وفرد الأمن بسبب دخول شخص إلى حمامات المدرسة خلال اليوم الدراسى مما تسبب فى إصابة طلاب كانوا يتواجدون فى الحمامات بحالة ذعر.

وقال محمد صابر مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إنه تم إحالة المديرة وفرد الأمن إلى النيابة الإدارية واستبعادهم حتى انتهاء التحقيقات بسبب الإهمال وسيتم تكليف مدير آخر يتسلم عمله الأحد المقبل.

وأوضح محمد صابر أن التحقيقات أثبتت عدم تعرض الطفل لأى حالات تحرش أو اغتصاب، لافتا إلى أن الشخص الذى دخل المدرسة دخل بالخطأ.

فى السياق ذاته، أكد أحد أولياء الأمور طلب عدم ذكر اسمه، إن المدرسة فتحت الباب ودخل مجموعة من الأشخاص للحمام وقام أحدهم بالكشف عن منقطة حساسه بجسده وبعد رؤية الطفل لها أصيب بالخوف والفزع، موضحة حاول البعض الإمساك بالشخص ولكنه فر مسرعا.