التعليم تتابع الدراسة فى 8 مدارس بالمنيا لضمان جودتها

زارت ألفت عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 8 مدارس بإدارتى المنيا و سمالوط، وهى مدارس (الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، والمنيا الفنية للشئون الفندقية نظام الثلاث سنوات، والمنيا الرسمية لغات، والتجريبية الابتدائية المشتركة، و25 يناير الإعدادية بنات، والشهيد محمد جمال أبو حليفة الإعدادية، وأبناء الثورة الابتدائية) بإدارة المنيا التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة (المشاركة الحديثة 2) بإدارة سمالوط التعليمية.

أكدت عبد الرحيم على ضرورة متابعة المدارس بصورة مستمرة، والتدقيق فى كل التفاصيل المتعلقة بالمدارس، والسعى الجاد والفورى لتذليل أى معوقات وجعل المدرسة بيئة جاذبة للمتعلمين ورفع مستوى نواتج التعلم بما يؤهل المدارس فى الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم ورفع الروح المعنوية للمعلمين والمتعلمين.

أشادت عبد الرحيم بتفاعل المتعلمين فى قاعات الدراسة، واستيفاء أعمال الصيانة البسيطة، ووسائل الأمن والصحة المهنية، واستغلال الوسائل التعليمية، وتوظيف الكتاب المدرسى داخل الفصول، وجدية الإشراف المدرسى، والتعاون المثمر بين العاملين داخل المدرسة؛ لخدمة العملية التعليمية.

كما وجهت عبد الرحيم بضرورة تطبيق التقويم الشامل فى ضوء القرار الوزارى رقم (137) لسنة 2012، وضرورة التواصل بين إدارة التدريب مع إدارة الجودة بالمديريات، لرفع كفاءة المعلمين.

وفى نهاية الزيارة عقدت عبد الرحيم ورشة عمل مع العاملين بوحدات قياس الجودة واللامركزية والتخطيط؛ لمعرفة اهم المستجدات فى تطوير العملية التعليمية، والتعاون معهم لحل المشكلات.