"التعليم العالى" تعلن محاور المؤتمر القومى للبحث العلمى "إطلاق الطاقات"







كتب وائل ربيعى

برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تبدأ الاثنين القادم، فعاليات المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان (إطلاق طاقات المصريين) والذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 19-20 مارس الجارى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، وممثلى علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أن محاور المؤتمر تدور حول تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مراجعة الأولويات فى ضوء رؤية مصر للتنمية، والإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى بناء القدرات (المنح والبعثات، والشبكات العلمية، ومراكز التميز العلمي، والمكتبات الرقمية والنشر العلمي) والتمويل وهجرة العقول، وأخلاقيات البحث العلمي، وتقييم الأداء وقياس المردود من الاستثمار فى البحث العلمي.

وأشار عبد الغفار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش أيضًا دور البحث العلمى فى المشروعات القومية الكبرى، والزراعة والغذاء، والصحة والدواء، والطاقة والمياه، والتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى دعم الابتكار وربط البحث العلمى بالصناعة، ونقل التكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية، والتحالفات التكنولوجية، وأودية العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن محورًا هامًا عن تمكين الشباب والمرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وابتكارات الشباب (الابتكار المجتمعي) ومدارس المتفوقين (STEM) وجامعة الطفل والتعليم الفنى والتكنولوجي، ومشروعات التخرج، وعلماء الجيل القادم، وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، و المرأة فى البحث العلمي.

ومن المقرر تشكيل مجموعات بحثية وتنفيذية لدراسة كل محور من المحاور وإعداد ورقة عمل واضحة المعالم لتقييم الوضع الحالى والمقترحات لوضع خطط عمل مستقبلية، فضلاً عن وضع جدول أعمال لجلسات عمل المؤتمر.