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التضامن: إعداد ميثاق شرف للعاملين بالمجتمع المدنى يتضمن الحقوق والواجبات (صور)

الخميس، 15 مارس 2018 12:12 م
التضامن: إعداد ميثاق شرف للعاملين بالمجتمع المدنى يتضمن الحقوق والواجبات (صور) غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى





كتب مدحت وهبة - تصوير اشرف فوزى
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أكد المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة انتهت من وضع ميثاق شرف للعاملين بالمجتمع المدنى، وهو ميثاق استرشادى ويهدف لتوضيح حقوق وواجبات الموظف، ووضعته الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية دور مؤسسات المجتمع ودورها الحيوي فى المجتمع. 

 

وأوضح أن الوزارة تسعى لرفع وعى المواطنين وإحداث حالة من الحشد المجتمعى تجاه مكافحة الفساد وتعريف المواطنين بالآليات المختلفة للإبلاغ عن الفساد أو منعه وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تولى الوزارة اهتماما كبيرا بالتعاون معها كشريك لديه قدرة متميزة على الوصول للمواطنين.

 

وأضاف محمد عمر خلال فعاليات مؤتمر تفعيل دور منظمات المجتمع الأهلى بمكافحة الفساد فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والذى ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مديريات التضامن بالمحافظات جزء أصيل من خطة مكافحة الفساد، ومن المقرر أن يكون مدير المديرية ممثلا فى اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد برئاسة الاتحاد الإقليمى بالمحافظة .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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