التحالف العربى يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات عسكرية للحوثيين بجبهة الساحل الغربى







أبوظبى - عدن(أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابعة لمليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى مديريات باجل والجراحى والتحيتا بجبهة الساحل الغربى لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لمليشيات الحوثى الإيرانية فى مديرية باجل، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي.

كما أسفرت غارات المقاتلات أيضًا عن مصرع وإصابة العشرات من مليشيات الحوثى وتدمير عشرات الآليات العسكرية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربى شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات مليشيات الحوثى المدعومة من إيران وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها فى مناطق الساحل الغربى.