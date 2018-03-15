البيت الأبيض: ننسق مع بريطانيا حول قضية "الجاسوس".. ونعمل للضغط على روسيا

البيت الأبيض: ننسق مع بريطانيا حول قضية "الجاسوس".. ونعمل للضغط على روسياالخميس، 15 مارس 2018 09:32 م
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنسق مع بريطانيا بشأن قضية تسميم الجاسوس السابق.
وطالبت "ساندرز" فى مؤتمر صحفى، روسيا أن تحدد ما إذا كانت صديقا أوعدوا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي والرئيس ترامب يواصلان العمل معا من أجل الضغط على روسيا.
وقالت إنها تتوقع من الكونجرس أن يعتمد "بومبيو" وزيرا للخارجية دون عقبات.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة