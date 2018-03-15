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الخميس، 15 مارس 2018 09:42 م
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البيت الأبيض: ننسق مع بريطانيا حول قضية "الجاسوس".. ونعمل للضغط على روسيا

الخميس، 15 مارس 2018 09:32 م
البيت الأبيض: ننسق مع بريطانيا حول قضية "الجاسوس".. ونعمل للضغط على روسيا سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض





كتب محسن البديوى
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قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تنسق مع بريطانيا بشأن قضية تسميم الجاسوس السابق.

وطالبت "ساندرز" فى مؤتمر صحفى، روسيا أن تحدد ما إذا كانت صديقا أوعدوا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي والرئيس ترامب يواصلان العمل معا من أجل الضغط على روسيا.

وقالت إنها تتوقع من الكونجرس أن يعتمد "بومبيو" وزيرا للخارجية دون عقبات.

 


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البيت الأبيض

امريكا

روسيا




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