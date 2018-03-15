البيت الأبيض: نؤيد قرار بريطانيا طرد دبلوماسيين روس

البيت الأبيض: نؤيد قرار بريطانيا طرد دبلوماسيين روسالخميس، 15 مارس 2018 12:40 ص
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
كتب محسن البديوى _ رويترز
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قال البيت الأبيض فى بيان، نؤيد قرار بريطانيا طرد دبلوماسيين روس يأتى ذلك على خلفية تسمم الجاسوس الروسى السابق .
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، فى اجتماع لمجلس الأمن طلبته لندن على وجه السرعة أمس الأربعاء، إن روسيا "مسؤولة عن تسميم الجاسوس فى بريطانيا سيرجى سكريبال".
وأضافت أن "الولايات تعتقد أن روسيا مسؤولة، هذه ليست حادثة منعزلة"، وتابعت أن بلادها "متضامنة تماما مع المملكة المتحدة".
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