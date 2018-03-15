البيئة: إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية مشاركة فى ساعة الأرض 24 مارس

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تشارك وزارة البيئة، دول العالم فى المبادرة العالمية (ساعة الأرض) يوم السبت (24 مارس الجارى)، حيث سيتم إطفاء الأنوار فى عدد من المعالم الأثرية الهامة فى مصر ودول العالم لمدة 60 دقيقة من الساعة الـ 8:30 وحتى9:30 مساءً بهدف رفع الوعى لدى الأفراد والمجتمعات بخطر التغيرات المناخية وتشجيعهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية نحو كوكبهم من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإضاءة الشموع.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن ساعة الأرض تعد أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ‘ انطلقت من مدينة سيدنى الاسترالية فى عام 2007 عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها أكثر من مليوني شخص من سكان المدينة ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية إذ يشارك فيها ما يقرب من 1,8 بليون نسمة من أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى انضمام مصر فى عام 2009 إلى الدول المشاركة فى المبادرة حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها.