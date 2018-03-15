البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الوطنية للطباعة" بقيمة 18.1 مليون جنيه







كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الوطنية للطباعة لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم انتيجرا لأعمال الطباعة لعدد 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة سوق الصفقات، 27.3 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.4 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 26 شركة.