video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الوطنية للطباعة" بقيمة 18.1 مليون جنيه

الخميس، 15 مارس 2018 09:05 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الوطنية للطباعة" بقيمة 18.1 مليون جنيه البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة الوطنية للطباعة لعدد 1.2 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم انتيجرا لأعمال الطباعة لعدد 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة سوق الصفقات، 27.3 مليون جنيه بكمية تداول بلغت 2.4 مليون ورقة مالية منفذة لعدد 26 شركة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الرقابة المالية" تصدر قرارا بإيقاف استفادة أحد العملاء من الشراء بالبورصة

مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود..و3.5 مليار جنيه قيمة التداول

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15- 3 -2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة