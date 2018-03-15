البورصة تربح 14.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بزيادة 1.5%الخميس، 15 مارس 2018 09:48 م
البورصة المصرية
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 972.491 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.5% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 510.244 مليار جنيه إلى 525.095 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 2.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.256 مليار جنيه إلى 207.156 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 714.500 مليار جنيه إلى 732.251 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.5%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 924 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 877 ألف سند تقريباً.
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