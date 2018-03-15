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البنك المركزى يطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه

الخميس، 15 مارس 2018 07:00 ص
البنك المركزى يطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه البنك المركزى المصرى





كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
 
 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 
 

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