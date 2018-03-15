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البنك المركزى: نستهدف خفض التضخم لأقل من 10% بدءا من 2019

الخميس، 15 مارس 2018 05:19 م
البنك المركزى: نستهدف خفض التضخم لأقل من 10% بدءا من 2019 طارق عامر محافظ البنك المركزى





كتب - أحمد يعقوب
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أظهرت المؤشرات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوى للشهر السابع على التوالى ليصل إلى 14.4% فى فبراير 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

 

يأتى هذا التراجع فى ظل اتباع البنك المركزى لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

 

وقال بيان للبنك المركزى: بدأ البنك المركزى فى التحول التدريجى إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوى المستهدف فى الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

 

وفى إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزى كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء على تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

 

وكان المعدل السنوى للتضخم العام للحضر قد بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33% ، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض. ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ شهر يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس فى 15 فبراير 2018.

 

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البنك المركزى

معدل التضخم

تراجع التضخم




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