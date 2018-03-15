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البنك الأهلى: 16 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين حتى الآن

الخميس، 15 مارس 2018 10:50 ص
البنك الأهلى: 16 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين حتى الآن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى





(أ ش أ)
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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى والذى يعد أكبر البنوك الحكومية، إن مصرفه باع 9 آلاف شهادة "أمان المصريين" بقيمة 16 مليون جنيه تقريبا، وذلك منذ إطلاقها فى 4 مارس الجاري.

وأضاف أبو الفتوح - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة؛ متوقعا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة .

وأوضح أن إصدار الشهادة يأتى فى إطار استكمال دور البنك فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية، منوها إلى أن البنك بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التى يتعامل معها البنك مثل: عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة، وعمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن أو المحفوظات، والذين ليس لهم ضمان اجتماعى وجمعية خدمات العاملين بالبنك التى يعمل بها أكثر من 2800 موظف وعامل.

يذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16% ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة ومتاحة للشريحة العمرية من 18 عاما إلى 59 عاما، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيها وفقا لقيمة الشهادة.

 


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