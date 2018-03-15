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البنك الأهلى: شهادات أمان وصلت إلى 20 مليون جنيه خلال أسبوعين

الخميس، 15 مارس 2018 06:59 م
البنك الأهلى: شهادات أمان وصلت إلى 20 مليون جنيه خلال أسبوعين يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى





أحمد يعقوب
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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو 12 ألف شهادة وحصيلة إجمالية تساوى 20 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين فقط.
 
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.
 
يذكر أن شرائح شهادة أمان المصريين، هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
 
 

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