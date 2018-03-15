البنتاجون: روسيا تدعم نظام الأسد وهى مسئولة عن جرائمه







كتب محسن البديوى

قال البنتاجون الأمريكي، إن روسيا تدعم نظام الأسد وهيى مسئولة عن جرائمه، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

كما حث البنتاجون، روسيا للضغط على نظام بشار الأسد لوقف عمليات قتل الشعب السورى.