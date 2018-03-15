البشير يبحث حجم التعاون بين السودان ودول البريكس







الخرطوم (أ ش أ)

قال نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان بدول البريكس ، الدكتور عوض الجاز إنه أطلع البشير على حجم التعاون مع الصين فى مجالات الشراكة الزراعية والصحية والثقافية.

وأضاف عوض الجاز - فى تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم - أنه بحث مع الرئيس السوداني حجم التعاون بين السودان ودول البريكس وأهم النتائج والتطورات التي تحققت في مستوى علاقات الخرطوم مع تلك الدول.

ونوه إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الرؤية الاستراتيجية للنظرة المستقبلية للعلاقة مع دولة الصين ، خاصة في إطار قبول الرئيس الصينى للدعوة الموجهة له لزيارة السودان خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن التعاون والشراكة الاقتصادية مع روسيا تمضي وفقا لما هو مخطط له خاصة في مجال تطوير صناعة الغاز والكهرباء.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الهند ، أكد الجاز أنها أصبحت محطة مهمة للصادر والوارد بالنسبة للسودان ، منوها بوجود برنامج مع دولة البرازيل لتطوير صناعة وزراعة السكر والثروة الحيوانية.