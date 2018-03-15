البحرية الليبية تنقذ 121 مهاجرا شمال بوكماش بينهم 24 امرأة







طرابلس (أ ش أ)

تمكنت البحرية الليبية، اليوم الخميس، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات أفريقية مختلفة تعطل بهم قاربهم المطاطى شمال منطقة بوكماش بينهم 24 امرأة .

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس، أن العملية التي تم خلالها إنقاذ مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة تمت على بعد 16 ميلا، حيث قدمت للمهاجرين المساعدات الإنسانية والطبية وتسليمهم فيما بعد جهاز مكافحة الهجرة شمال طرابلس .