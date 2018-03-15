البحرية الأمريكية: إيران غيرت سلوكها بشكل إيجابى فى مياه الخليج







(أ ف ب)

اعتبرت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن التحركات والتصرفات الإيرانية فى مياه الخليج تغيرت إيجابا خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين زوارق وطائرات إيرانية، وطائرات وسفن حربية أمريكية.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكى ومقره البحرين أنه لم تقع أى حوادث "غير آمنة او غير مهنية" منذ 14أغسطس 2017 حين حلقت طائرة ايرانية من دون طيار على مسافة قريبة من مقاتلة أمريكية، وأضاف "انها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر عظيم بنظرنا".

وتبادلت طهران وواشنطن العام الماضى الاتهامات حيال حوادث بين الطرفين. وفى احدى هذه الحوادث، أطلقت البحرية الاميركية أطلقت عيارات تحذيرية على سفن تابعة للحرس الثورى الإيرانى كانت تقترب من السفن الأمريكية بسرعة كبيرة.

وكانت هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال اسبوع اذ أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الاميركية فى وقت سابق أعيرة تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس الثورى الايرانى بعدما اقترب منها لمسافة 137 مترا فى مياه الخليج، بحسب ما افاد مسؤول عسكرى أميركي.

وذكر أوربان لصحفيين فى المنامة أن الزوارق الإيرانية لم تعد تقترب من السفن الأمريكية بشكل كبير، معتبرا ان طهران "غيرت سلوكها ومن الواضح انه أمر ينفذونه بوعى تام".

وفى أبريل 2016، أعلنت البحرية الأمريكية انها صادرت سفينة أسلحة تعتقد الولايات المتحدة انها مرسلة من ايران الى المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وقالت البحرية فى بيان ان سفينة الدورية "يو اس اس سيروكو" اعترضت الشحنة التى كانت مخبأة فى سفينة صغيرة وصادرتها فى 28 مارس.

وقبل ذلك باربعة اشهر احتجزت ايران زورقين حربيين أمريكيين وبحارتهما العشرة فى مياهها الأقليمية لساعات قبل ان تطلق السلطات سراحهم.