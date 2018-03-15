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البابا تواضروس يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الخميس، 15 مارس 2018 07:55 م
البابا تواضروس يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





سارة علام
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دعا البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
 
وذكر في رسالة نشرها المتحدث الرسمى للكنيسة، أدعو جميع أبنائنا من المصريين فى الداخل والخارج إلى النزول والمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الجارى، وذلك لممارسة حقهم الدستورى وللوفاء بالواجب الوطنى والمجتمعى الذى يحفظ الوطن عاليا شامخا أمام العالم.
 
وتابع: "أيضًا من أجل حماية المكتسبات الوطنية التى تم إنجازها خلال الأعوام الماضية والتى هي ثمرة وحدة وتماسك المصريين، ولقد تحمل المصريون الكثير من أجل أن تبقى مصر، وها هي مصر باقيةً، ناميةً، تتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام".
 
واختتم: "حفظ الله مصر، وحفظ لها كل رجالها ونسائها المخلصين الشرفاء".
 
 

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البابا تواضروس

الانتخابات الرئاسية

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