"الاقتصاد الرقمى" بالغرف التجارية تستعد لمؤتمرها فى أبريل بمشاركة 300 شركة







كتبت: هبة السيد

تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، الملتقى السنوى الخامس للشعبة، تحت رعاية المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم الأحد 29 أبريل المقبل، بمشاركة 300 شركة تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكثر من 800 خبير وصانع قرار من مختلف محافظات مصر، تحت عنوان "الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات - واقع جديد".

يشارك فى فعاليات الملتقى، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وممثلين عن البنك المركزى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمستثمرين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بجانب أكثر من 20 شركة ناشئة، تعرض منتجاتها فى المعرض المصاحب للملتقى لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم فى مجالات التكنولوجيا النقدية والذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والمدمج والتعليم والصحة والطاقة الذكية وانترنت الأشياء وغيرها.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى، ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كل الجهات للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر، والعمل على وضع مصر على خريطة العالم فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الملتقى يناقش فى جلساته التى تُعقد على امتداد يوم واحد عددا من القضايا المحورية، أبرزها الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وآلياته، وسبل توطين المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، والاتجاهات التكنولوجية الحديثة والناشئة، ونماذج الأعمال المصاحبة، ومنظومة التحول الرقمى لمصر وفرص الاستثمار فيه، ودور الشركات الوطنية، ورقمنة منظومة التجارة المصرية وفرص الاستثمار التكنولوجى، وفرص وتحديات الاستثمار فى قطاع تصنيع الإلكترونيات، وآليات الوصول بالشركات المصرية للعالمية.

وأضاف "خليل"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن "قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد معدلات نمو غير مسبوقة بنهاية العام الماضى، بلغت أكثر من 12.5%، إضافة إلى مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى، ما انعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات، التى بلغت وفق مؤسسة IDC لأكثر من 3.26 مليار دولار أمريكى".

وأشار رئيس عبة الاقتصاد الرقمى، إلى استهداف تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الإلكترونية، بهدف بناء قاعدة تصنيعية ضخمة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعا: "تقوم به وزارة الاتصالات لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات، من شأنه إحداث رواج اقتصادى لهذه المحافظات، وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، خاصة بعد الافتتاح الرسمى لأربع مناطق تكنولوجية فى برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف، إضافة إلى الدعم الذى يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القيادة السياسية للبلاد فى ظل تنامى أعمال القطاع".