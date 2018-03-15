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الاحتلال الاسرائيلى يفرض إقامة جبرية على ناشطة فلسطينية ويمنعها من دخول الضفة

الخميس، 15 مارس 2018 05:00 ص
الاحتلال الاسرائيلى يفرض إقامة جبرية على ناشطة فلسطينية ويمنعها من دخول الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلى





كتب – هانى جريشة
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أصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس أمرًا بالحبس المنزلي 6 أيّام للناشطة الفلسطينية "مى يونس" بعد نشرها أخبارًا فلسطينية وعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما اقتحمت قوات "اليمار" الإسرائيلية منزل الناشطة يونس في بلدة عارة، وأوقفت الناشطة على ذمّة التحقيق، بعد حملة تفتيش في المنزل.

وبعد التحقيق الذي دام ساعات عدّة، قررت شرطة حيفا الحبس المنزلى للناشطة يونس، إضافة إلى منعها دخول الأراضي الفلسطينية ومغادرة البلاد، وذلك بحجّة الاشتباه بـ"التحريض على الحكومة الإسرائيليّة، وإقامة علاقات مع قيادات معادية للدولة".

ويُعرف عن الناشطة مي يونس انتقادها الحاد لممارسات السلطة الفلسطينية، والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، ومنع المرضى من حقهم في العلاج في القطاع ، مما أثار غضب قادة إسرائيليين إذ اعتبروا أنها الفلسطينية الأولى التي تمارس "التحريض المعلن" عبر صفحتها.

 

1
الناشطة مي يونس

 

2
آثار اقتحام قوات الاحتلال والتفتيش لمنزل الناشطة 

 

3
آثار اقتحام قوات الاحتلال والتفتيش لمنزل الناشطة 
 

 

4
آثار اقتحام قوات الاحتلال والتفتيش لمنزل الناشطة 
 

 

5
آثار اقتحام قوات الاحتلال والتفتيش لمنزل الناشطة 
 

 

 

 


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إسرائيل

قوات الاحتلال

إقامة جبرية

ناشطة فلسطينية

الضفة




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