الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من القدس والضفة







رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، 9 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.

ففى القدس، اعتقل الاحتلال شابين من بلدة (حزما) شمال شرق القدس المحتلة واقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها. وفى نابلس شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 فلسطينيين، بينهم أسيران محرران.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى المدينة، كما اقتحمت قرية عورتا جنوبا مرتين خلال الليلة الماضية، وفجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.

وفى الخليل (جنوب الضفة)، اعتقل الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، وفتشت منازل فى قرية أبو العسجا جنوب المحافظة، واقتحم قرى ريف دورا الشرقى، ونصب حواجز على مداخل هذه القرى وعرقل حركة تنقل الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت - أمس - زوجة أسير من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أثناء زيارتها لزوجها فى سجن "النقب" الصحراوي.

وأعلنت عائلة السيدة المعتقلة بأنها تبلغت بنبأ اعتقالها اليوم، وذلك بعد عودتها من زيارة زوجها المعتقل ماجد نزار؛ بحجة محاولتها إدخال شريحة هاتف.