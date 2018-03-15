الإمام الأكبر يوجه قطاعات الأزهر للمشاركة بحملة ترشيد استهلاك المياه

وجَّه الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاعات الأزهر للمشاركة بقوة في أسبوع الحملة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، في الفترة من 16- 22 مارس الحالي، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المشاركة في الحملة.

وقرر الإمام الأكبر تسيير قوافل توعوية إلى مختلف المحافظات، وتكليف وعاظ الأزهر بعقد دروس علمية وتنظيم ندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمؤسسات الوطنية والمجتمعية.

كما كلف شيخ الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية بتخصيص الحصة الثانية يوم 18 مارس بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية للحديث عن أهمية المياه في حياة الناس وضرورة ترشيد الاستهلاك وأثر ذلك على المجتمع.

تأتى هذه الحملة عقب النجاحات التي حققتها الحملات السابقة التي أطلقها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، للحد من الإسراف في استهلاك المياه، وضرورة الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث.