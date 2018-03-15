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عام 2003 الأعلى.. و2014 الأقل..

الإحصاء: 274.2 ألف حادث سيارة خلال 13 عاما.. تخلف 88.7 ألف متوفى

الخميس، 15 مارس 2018 09:00 ص
الإحصاء: 274.2 ألف حادث سيارة خلال 13 عاما.. تخلف 88.7 ألف متوفى حوادث سيارات - أرشيفية





كتبت: هبة حسام
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أظهر تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2018"، الصادر خلال شهر مارس الجارى، أن إجمالى عدد حوادث السيارات خلال 13 عاما فى الفترة من 2003- 2016، بلغت 274.233 ألف حادث.

وأوضح التقرير - الذى حصل "اليوم السابع" على نسخته الكاملة، أن تلك الحوادث على مدار 13 عاما، تخلف عنها 88.733 ألف متوفى، و377.341 ألف مصاب، هذا بالإضافة إلى 303.472 ألف مركبة "سيارة"  تالفة.

وبحسب تقرير جهاز الإحصاء، شهد عام 2003 أعلى عدد لحوادث السيارات على مدار الفترة من 2003 - 2016، حيث بلغ عدد الحوادث فى هذا العام 27.575 ألف حادث، تخلف عنه 6454 متوفى، و28.083 ألف مصاب، علاوة على 18.497 ألف سيارة تالفة.

وفى المقابل جاء عام 2014، الأقل فى عدد حوادث السيارات على مدار الفترة المذكورة بـ14.403 ألف حادث، نجم عنه 6203 متوفى، و19.325 ألف مصاب، بخلاف السيارات التالفة والذى بلغ عددها 19.116 ألف سيارة.

ويوضح الجدول التالى تفاصيل حوادث السيارات التى شهدها كل عام خلال الفترة من 2003 - 2016، وما تخلف عنها من حالات وفاة ومصابين ومركبات تالفة، وذلك وفقا لرصد جهاز الإحصاء.

 

حوادث سيارات
حوادث سيارات

 


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