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الخميس، 15 مارس 2018 04:01 م
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الإحصاء السعودية تعلن إشراك المرأة فى العمل الميدانى والمسح الأسرى بالهيئة

الخميس، 15 مارس 2018 02:41 م
الإحصاء السعودية تعلن إشراك المرأة فى العمل الميدانى والمسح الأسرى بالهيئة سيدات السعودية





وكالات الأنباء
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تتجه الهيئة العامة للإحصاء إلى تدعيم العمل الميدانى الإحصائى بطواقم ميدانية مدربة من الباحثات الإحصائيات فى مختلف مناطق السعودية لتسهيل طريقة تقديم المعلومات من الأسر التى تخلو من العائل الرجل فيها، وتأكيدًا لدور المرأة كأحد عناصر القوى الفاعلة فى القطاع الإحصائى بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وأكد المتحدث باسم الإحصاء تيسير المفرج أنَّ الهيئة انتهت من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات وتجربة العمل الميدانى، وتعاونت الهيئة مع جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بمحافظة جدة للإشراف على تأهيل وتدريب "الباحثات الإحصائيات" والمشاركة فى المسوح المتعلقة بالأسرة فى كل من جدة والرياض والهفوف وجازان، عطفا على خبرتهم السابقة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن تجربة العمل الميدانى للمرأة تأتى كأحد برامج التهيئة والإعداد للتعداد السكانى 2020 والمسوح الإحصائية التى تليه.

وأفاد المفرج بأنَّ إتاحة الفرصة للمرأة فى هذا المجال ستسهم فى تسهيل الحصول على البيانات من الأسر فى حال كانت المرأة هى ربة المنزل وعائل الأسرة، كما سيسهم فى فتح مجالات جديدة لعمل المرأة ورفع نسبة مشاركتها في التنمية تحقيقا لرؤية المملكة.

ويشار إلى أنَّه إضافة إلى فريق جمعية اكتفاء فى جدة التى أشرفت على البرنامج التدريبى، شاركت عدد من الجمعيات فى هذه التجربة ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان، وكانت جمعية اكتفاء، التي تُعد من الجمعيات المتخصصة فى مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني توضح مدى فعالية العنصر النسائى بأعمال المسوح الميدانية في ما يخص شؤون الأسرة وستعمل الهيئة خلال الفترات القادمة لتقييم التجرية ووضع خريطة طريق لتفعيل دور المرأة في الأعمال الميدانية التي تستهدف الأسر.

 


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