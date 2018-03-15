video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يلتقى غدا البابا فرانسيس فى الفاتيكان

الخميس، 15 مارس 2018 02:56 م
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يلتقى غدا البابا فرانسيس فى الفاتيكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين





كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يزور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الفاتيكان، غدا الجمعة، حيث سيلتقى البابا فرانسيس الأول، حيث يتناول اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامى والرافض للإرهاب والتطرف، والذى ينادى دائما بصون حقوق الأقليات فى الدول الأعضاء وحمايتها من تغول الجماعات الإجرامية التى لا تفرق بين مسلم وغير مسلم فى عملياتها الإرهابية.

 

وقال بيان للمنظمة، إن هذه هى الزيارة الأولى للعثيمين منذ توليه منصبه، حيث تحمل الزيارة دلالات ومضامين عديدة تهدف جميعها إلى المساهمة فى الانفتاح بين العالمين المسلم والمسيحى، وتعزيز الحوار المتواصل على أساس احترام وقبول الآخر.

 

وأوضح البيان أن الأمين العام، أكد على أن اللقاء يعمق العلاقة بين العالم الإسلامى والفاتيكان فى وقت يشهد فيه العالم توترا بين الجانبين تسبب فيه المتطرفون، مؤكدا حرصه على الانفتاح على الجميع، مضيفا بأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تقييم العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين، وفق رأى شريحة محدودة يعرف عنها التطرف فى كلا الجانبين، وبناء على أحداث طارئة.

 

وأكد أن تواجد أقليات ومقدسات مسيحية فى كثير من الدول الأعضاء منذ قديم الأزل يدلل على الصورة العامة والإيجابية للعلاقة بين الطرفين والتى عرفت به الحضارة الإسلامية، لافتا إلى الهبة الشعبية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين والتى رفضت بشكل قاطع فرض الضرائب على الكنائس فى القدس الشريف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى أفغانستان

التعاون الإسلامى تدين قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة

"التعاون الإسلامى" تدين إجراءات سلطات الاحتلال ضد الكنائس فى القدس

التعاون الاسلامى

البابا فرانسيس

بابا الفاتيكان

الارهاب

روما




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة