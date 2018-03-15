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الأموال العامة تضبط عاملا بمطبعة وراء تقليد الماركات العالمية بشبرا

الخميس، 15 مارس 2018 12:48 م
الأموال العامة تضبط عاملا بمطبعة وراء تقليد الماركات العالمية بشبرا المتهم





كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة شبرا، من ضبط "شريف أ ع" 26 سنة، عامل بمطبعة، لتقليده العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات العالمية بالمطبعة، بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى.

 

على الفور تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المطبعة، وعثر بداخلها على 75 استيكر مدون عليها "سير جيكال باد،  غيار جراحي"، 75 استيكر مدون عليها "سيبز كود ليفر أويل مكمل غذائي" تصنيع المجموعة المصرية للصناعات الدوائية، 150 استيكر مدون عليها "رنسنج غسول فم تركيبة عالية الكفاءة للعناية بالفم"، 150 استيكر مدون عليها "انجي، كريم التفتيح المتكامل، كريم أساس ـ إنتاج سينا لمستحضرات التجميل".

كما تم ضبط 75 استيكر مدون عليها ( هيكسيفاج ، غسول مهبلي ـ  إنتاج شركة المصرية لمستحضرات التجميل ) ، 100 استيكر مدون عليها ( هيل أوف لسيون للعناية الفائقة ـ  إنتاج شركة ليدرز فارم لمستحضرات التجميل )، 75 استيكر مدون عليها ( ماريفاج للعناية الشخصية للمرأة ـ  إنتاج شركة المصرية لمستحضرات التجميل ) ، 75 استيكر مدون عليها ( زبدة كاكاو بالفراولة ، جوز الهند ـ إنتاج شركة المصرية لمستحضرات التجميل ) ، 75 استيكر مدون عليها ( ولتمان كريم تفتيح ـ  إنتاج شركة ليدرز فارم  لمستحضرات التجميل) ، وذلك بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة الى  النيابة التى تولت التحقيق.

 


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