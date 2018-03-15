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الأمن العراقى يحبط محاولة لاستهداف المواطنين بواسطة انتحاريين ببغداد

الخميس، 15 مارس 2018 04:34 م
الأمن العراقى يحبط محاولة لاستهداف المواطنين بواسطة انتحاريين ببغداد الشرطة العراقية





بغداد (أ ش أ)
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أعلن الإعلام الأمنى العراقى اليوم  الخميس، إحباط محاولة لاستهداف المواطنين بواسطة انتحاريين اثنين شمالى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن المركز الأمنى قوله: "إن جهدا استخباراتيا مكن القوات الأمنية من قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فى منطقة الطارمية"، مشيرا إلى أن الانتحاريين كانا ينويان تنفيذ عملية إرهابية لاستهداف المواطنين الآبرياء.

وقد أعلن مكتب المفتش العام فى وزارة الداخلية العراقية اليوم إحباط عملية لاستهداف منطقة الرستمية جنوبى العاصمة بغداد بصواريخ كوتيوشا.. لافتا إلى أنه تم العثور على قاعدة للصواريخ وجهاز تحكم عن بعد.

 


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