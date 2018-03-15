الأمم المتحدة: نسعى لتجنب أى مواجهات بين القوى الكبرى فى سوريا







كتب وكالات

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الأربعاء، أن المنظمة تسعى لتجنب وقوع أى مواجهة بين القوى الكبرى فى سوريا، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائه مع نظير ه العراقى فى موسكو .

وقال حق، بحسب " سبوتنيك "، معلقا على تصريحات سابقة صدرت عن الولايات المتحدة وروسيا بشأن الوضع فى سوريا، "بالطبع، نريد تجنب أى مواجهة. ونتحدث ونؤكد ضرورة الحد من جميع المواجهات والعمليات العسكرية فى جميع أنحاء سوريا، ولذلك، فإننا نعزز الجهود، بما فى ذلك الجهود الدبلوماسية، لتسوية الوضع ومنع تصعيده".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول تنفيذ القرار 2401 بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية فى سوريا، هددت مندوبة واشنطن الدائمة بشن ضربات عسكرية ضد سوريا.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت لاحق، أن روسيا ستتخذ تدابير الرد اللازمة فى حال وجهت واشنطن ضربات ضد دمشق والمقرات الحكومية فى سوريا.