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الأمم المتحدة: نسعى لتجنب أى مواجهات بين القوى الكبرى فى سوريا

الخميس، 15 مارس 2018 06:00 ص
الأمم المتحدة: نسعى لتجنب أى مواجهات بين القوى الكبرى فى سوريا فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة





كتب وكالات
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 أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الأربعاء، أن المنظمة تسعى لتجنب وقوع أى مواجهة بين القوى الكبرى فى سوريا، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائه مع نظير ه العراقى فى موسكو .

وقال حق، بحسب " سبوتنيك "، معلقا على تصريحات سابقة صدرت عن الولايات المتحدة وروسيا بشأن الوضع فى سوريا، "بالطبع، نريد تجنب أى مواجهة. ونتحدث ونؤكد ضرورة الحد من جميع المواجهات والعمليات العسكرية فى جميع أنحاء سوريا، ولذلك، فإننا نعزز الجهود، بما فى ذلك الجهود الدبلوماسية، لتسوية الوضع ومنع تصعيده".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول تنفيذ القرار 2401 بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية فى سوريا، هددت مندوبة واشنطن الدائمة بشن ضربات عسكرية ضد سوريا.

 

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت لاحق، أن روسيا ستتخذ تدابير الرد اللازمة فى حال وجهت واشنطن ضربات ضد دمشق والمقرات الحكومية فى سوريا.

الأمم المتحدة: نسعى لتجنب أي مواجهات بين القوى الكبرى في سوريا
© Sputnik. Ramil Sitdikov
العالم
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تسعى لتجنب وقوع أي مواجهة بين القوى الكبرى في سوريا.

 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظير ه العراقي في موسكو، 23 أكتوبر 2017
© SPUTNIK. EVGENY BIYATOV
موسكو تحذر واشنطن بشدة من أي إجراءات غير مسؤولة في سوريا
موسكو — سبوتنيك. وقال حق، معلقا على تصريحات سابقة صدرت عن الولايات المتحدة وروسيا بشأن الوضع في سوريا، "بالطبع، نريد تجنب أي مواجهة. ونتحدث ونؤكد ضرورة الحد من جميع المواجهات والعمليات العسكرية في جميع أنحاء سوريا، ولذلك، فإننا نعزز الجهود، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية، لتسوية الوضع ومنع تصعيده".

 

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 2401 بشأن وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في سوريا، هددت مندوبة واشنطن الدائمة بشن ضربات عسكرية ضد سوريا.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت لاحق، أن روسيا ستتخذ تدابير الرد اللازمة في حال وجهت واشنطن ضربات ضد دمشق والمقرات الحكومية في سوريا.

 


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