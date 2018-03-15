الأقصر تتزين بالأرصفة المضيئة.. والمحافظ: سحر وجمال وتحد من الحوادث.. صور







الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدينة الأقصر خلال الأيام الماضية أعمالها فى تزيين وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة أمام السائحين والأهالى لخدمة حركة السيارات، حيث نجحت فى تركيب 114 رصيفا مضيئا جديدا بجانب تركيب 57 م بلدورات مضيئة بالجزيرة الوسطى بجوار ميدان الإيبروتيل، تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم العمل فى تلك الخطوة المختلفة والمميزة لإضفاء مزيد من السحر والجمال لكافة الميادين الرئيسية بالمحافظة عبر تركيب تلك الأرصفة المضيئة فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية بداية من طريق المطار حتى ميادين التجارة وأبو الحجاج الأقصرى وصلاح الدين وميدان الإيبروتيل، وغيرها من المناطق الهامة والتى تسير فيها بصورة يومية باصات السياحة التى تقل المئات من السائحين داخل مدينة الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التعاقد نهاية العام الماضى من قبل محافظة الأقصر مع شركة متخصصة فى مجال الأرصفة المضيئة، وذلك لتطبيق المشروع على 20 ميدان وشارع مهم فى قلب مدينة الأقصر فى مسارات السائحين من مختلف دول العالم، موضحاً أن تلك الأرصفة تساهم فى الحد من حوادث الطرق نظرا لإضاءتها بالمحاور أثناء سير السيارات بالدورانات والروتيرانات ويراها سائقى المركبات على بعد كليو مترات، حيث يتم تركيبها بأحدث التقنيات لإضاءة أرصفة الطرق باستخدام البلدورات المضيئة بتقنية ال led الموفرة للطاقة والمواد المصنوعة منها تعمل على تحمل دراجات الحرارة العالية دون أن تساهم فى تغيير الوانها الزاهية.

وأوضح محمد بدر، أن الأرصفة المضيئة تستبدل مكان الأرصفة الاسمنتية بنفس الابعاد والشكل وتوجد بها البلدورات المضيئة و الوان تشع من داخلها وتستخدم فى توضيح مسارات السيارات على الطرق والحد من وقوع الحوادث، مشدداً على أنه تم التعاقد مع شركة لتوريد منتجات حاصلة على شهادات الجودة و المواصفات العالمية، بجانب إضفائها الجمال والإنارة المميزة على المحاور والجزر والأرصفة والميادين التى يتم تركيبها بها، لافتا على أنها عكس الأرصفة التقليدية تماما و التى يصدم بها معظم السيارات لعدم درايته بخط السير، مشيراً إلى أن الأرصفة المضيئة مصنوعة من مواد تمتص الصدمات تعدل مسارها ولا تتسبب فى إصابة قائدى السيارات.



"الأرصفة المضيئة بالأقصر" خطوة مختلفة من المحافظة لتجميل وتطوير الشوارع والميادين



اعمال تركيب الأرصفة المضيئة لتجميل ميادين الأقصر



جانب من الأرصفة المضيئة بميادين الأقصر



جانب من الإشراف علي تركيب الأرصفة المضيئة بوسط مدينة الأقصر



ميدان الايبروتيل يلمع بسحر الأرصفة المضيئة



رئيس مدينة الأقصر: تستخدم للسلامة وإضفاء الجمال والحد من الحوادث



المحافظ يؤكد: تم التعاقد مع شركة متخصصة وتركيب 114 رصيف مضيئ مؤخراً



الأرصفة المضيئة تلمع في طريق مطار الأقصر الدولي



الأرصفة المضيئة تنتشر بميادين وشوارع الأقصر



اعمال التركيب للارصفة المضيئة في الاقصر



ارصفة مضيئة بشارع خالد بن الوليد بمدينة الاقصر



رئيس المدينة يتابع تركيب الارصفة المضيئة



جانب من اعمال تركيب الارصفة المضيئة امام المطار الدولي



العمال يقومون بتركيب الارصفة المضيئة