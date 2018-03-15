"الأسرة" تبحث اليوم طلب مطلقة إبراهيم سعيد بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة







كتبت أسماء شلبى

تواصل محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من مطلقة إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق وتطالب بحبسه لامتناعه عن سداد 114 ألف و950 جنيها قيمة متجمد نفقة لابنهما "آدم".

يذكر أن محامى طليقة إبراهيم سعيد تقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى حمل رقم 1167 لسنة 2017 وطلب فيه إلزام اللاعب السابق بتسديد 114.950 لمطلقته قيمة متجمد نفقة ابنه "آدم" وحبسه 30 يوما عند امتناعه وعندما تغيب الطرفان أحال مكتب التسوية القضية الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فيها.