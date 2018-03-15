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الخميس، 15 مارس 2018 03:59 م
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الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الخميس، 15 مارس 2018 03:16 م
الأرصاد: طقس الغد دافئ.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة حالة الطقس- أرشيفية





وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 23 درجة و15 درجة للصغرى، والإسكندرية 22 للعظمى و14 للصغرى، ومطروح 20 للعظمى و10 للصغرى.

 

 

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف  والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربةوارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 


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